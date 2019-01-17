Пираты потребовали выкуп за захваченных в Гвинейском заливе россиян

Пираты потребовали выкуп за захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Сторонам предстоит договориться о месте передачи людей и денег, рассказал РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.
По его словам, переговоры ведет не судовладелец, а компания–посредник. Такие компании обычно располагаются в Англии. Месторасположение похищенных неизвестно, но это могут быть джунгли. Также нет информации о времени следующего контакта с захватчиками.
Фишов добавил, что посредники будут сбивать цену, и в итоге стороны придут к компромиссу. Такая практика довольно распространена.
Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Похитители забрали с собой шесть человек.
Эксперты отмечают, что за похищением, которое является "бизнесом" для этого региона, скорее всего, стоят нигерийские пираты. В среднем пиратские нападения в Гвинейском заливе происходят несколько раз в полгода.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.