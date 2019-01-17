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11:13

Пираты потребовали выкуп за захваченных в Гвинейском заливе россиян

происшествия

11:13

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Фото: depositphotos/Asteri

Пираты потребовали выкуп за захваченных в Гвинейском заливе российских моряков. Сторонам предстоит договориться о месте передачи людей и денег, рассказал РИА Новости координатор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Сергей Фишов.

По его словам, переговоры ведет не судовладелец, а компания–посредник. Такие компании обычно располагаются в Англии. Месторасположение похищенных неизвестно, но это могут быть джунгли. Также нет информации о времени следующего контакта с захватчиками.

Фишов добавил, что посредники будут сбивать цену, и в итоге стороны придут к компромиссу. Такая практика довольно распространена.

Пираты напали на контейнеровоз MSC Mandy в ночь на 2 января. На борту находились 24 человека – 23 гражданина России и один украинец. Похитители забрали с собой шесть человек.

Эксперты отмечают, что за похищением, которое является "бизнесом" для этого региона, скорее всего, стоят нигерийские пираты. В среднем пиратские нападения в Гвинейском заливе происходят несколько раз в полгода.

происшествия

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