Пираты похитили шесть россиян с судна у берегов Бенина

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Пираты похитили шесть членов экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе у берегов Бенина.

Все похищенные – россияне, сообщает спасательно-координационный центр Росморречфлота. На борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины.

1 января оно подверглось пиратскому нападению во время дрейфа в 20 милях от берега, передает РИА Новости. На борт ворвались около 10 человек, вооруженных огнестрельным автоматическим и холодным оружием.

Пираты начали грабить экипаж. Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа. Пропали, в частности, капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и повар.

Вопросом освобождения похищенных членов экипажа занимаются консульские отделы в Нигерии и Бенине. Судно по указанию судовладельца последовало на рейд порта Лагос, куда планируется прибытие новых членов экипажа.

23 сентября у берегов Нигерии пираты напали на сухогруз Glarus швейцарской компании Massoel Shipping и похитили 12 человек.