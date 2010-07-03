Владелец захваченного у берегов Камеруна судна сообщил о похищении восьми моряков

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Похищены восемь из 12 моряков судна "Мармалайта", захваченного пиратами в районе камерунского порта Дуала. Об этом сообщается на сайте компании MarConsult Schiffahrt, которой принадлежит корабль.

Представители компании не уточнили национальность похищенных членов экипажа. При этом в MarConsult Schiffahrt заверили, что делают все возможное для благополучного разрешения ситуации. Как сказано на сайте, компания известила власти об инциденте с судном и готова к тесному сотрудничеству, чтобы скорее вернуть захваченных пиратами моряков домой.

Ранее МИД РФ сообщил о захвате пиратами троих россиян у берегов Камеруна. По данным ведомства, 15 августа неизвестные атаковали судно "Мармалайта", которое следовало под флагом Антигуа и Барбуды.