Пираты освободили похищенных в Гвинейском заливе российских моряков

Фото: ТАСС/Пресс-служба Тихоокеанского флота

Пираты освободили всех российских моряков, похищенных в Гвинейском заливе в начале января. Об этом сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Нигерии.

"Вопрос об их возвращении в Российскую Федерацию в ближайшее время решается", − заявили в российской дипмиссии.

В ночь на 2 января 2019 года пираты атаковали судно MSC Mandy во время дрейфа в водах Гвинейского залива у берегов западной Африки. Вооруженные люди взошли на борт и начали грабеж, а спустя два часа покинули судно, похитив шестерых членов экипажа – россиян. По информации Российского профессионального союза моряков (РПСМ), взятые в плен моряки были из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога.

Сообщалось, что пираты потребовали выкуп за моряков. Власти Бенина завели уголовное дело.