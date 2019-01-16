Пираты 200 раз нападали на морские суда в 2018 году

В прошлом году пираты совершили 201 нападение на морские суда. Это на 21 атаку больше, чем в 2017 году. Такие данные опубликовало Международное морское бюро (IMB).
"Во всем мире Центр сообщений о пиратстве IMB зарегистрировал 201 случай морского пиратства и вооруженного ограбления в 2018 году по сравнению со 180 в 2017 году", – сказано в ежегодном отчете организации.
Как выяснили эксперты, больше всего пиратских атак зафиксировали в Гвинейском заливе. В 2018 году число сообщений о нападениях в акватории между Кот-д`Ивуаром и Конго выросло вдвое, если сравнивать с данными за 2017 год. IMB известно о шести случаях угона судов, 13 обстрелах, а также о похищении 130 заложников по всему миру. В частности, только в октябре–декабре прошлого года морское бюро зафиксировало 41 случай похищения людей рядом с территориальными водами Нигерии.
При этом, согласно отчету IMB, в Сомали в 2018 году не зарегистрировано ни одного захвата судна. А вот в Малайзии и в районе Филиппинских островов пираты вели себя гораздо более активно.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января 2019 года пираты атаковали судно MSC Mandy во время дрейфа в водах Гвинейского залива у берегов западной Африки. Вооруженные люди взошли на борт и начали грабеж, а спустя два часа покинули судно, похитив шестерых членов экипажа – россиян. По информации Российского профессионального союза моряков (РПСМ), взятые в плен моряки были из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога.
Как отметили в российском посольстве, захватившие россиян пираты, вероятно, потребуют выкуп. По мнению российской стороны, его должен выплатить судовладелец – компания Mediterranean Shipping Company.
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