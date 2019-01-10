Пираты потребуют выкуп за российских моряков

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Пираты, захватившие россиян на судне в Гвинейском заливе, потребуют выкуп, полагают в посольстве России, пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя дипмиссии.

Отмечается, что местонахождение россиян до сих пор не установлено. При этом сотрудникам посольства удалось поговорить с членами экипажа MSC Mandy. Они рассказали, что нападавшие находились на быстроходном катере и говорили на английском языке.

Российская сторона полагает, что выкуп должна выплатить судоходная компания Mediterranean Shipping Company. "Исходя из всех предыдущих случаев, людей похищали именно из-за выкупа. Обычно его выплачивает судовладелец", – уточнил пресс-секретарь посольства РФ в Бенине и Того Самир Мирзаханов.

Не исключается силовое освобождение граждан РФ – оно возможно только при наличии соответствующего решения СБ ООН, уточнил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Об инциденте стало известно 4 января. Пираты атаковали судно в ночь на 2 января во время дрейфа у берегов на западе Африки. Вооруженные люди взошли на борт и начали грабеж, а спустя два часа они покинули судно, похитив шестерых членов экипажа – россиян.

По информации Российского профессионального союза моряков (РПСМ), члены экипажа судна MSC Mandy, взятые в плен, были из Санкт-Петербурга, Новороссийска и Таганрога. В числе похищенных – капитан, его старший и третий помощники, боцман, сварщик и повар.