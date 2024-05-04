Оренбургский губернатор Паслер: все разрушенные паводком объекты восстановят

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Все объекты, поврежденные в результате весеннего половодья в Оренбургской области, будут восстановлены, заявил глава региона Денис Паслер.

"Восстановим все разрушенные объекты, в том числе те, что создавали в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", – говорится в его телеграм-канале.

5 апреля в Орске Оренбургской области впервые прорвало дамбу. Позже стало известно о втором прорыве, третий же случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Мэр города Василий Козупица пообещал, что дамбу отремонтируют до зимы.

Власти выплатили более 3 млрд рублей пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья. От граждан поступило уже более 490 315 заявлений, из которых одобрили лишь 146 564 запроса.

