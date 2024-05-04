Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пять человек получили травмы в результате взрыва в Белгороде. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о происшествии в официальном телеграм-канале.

"Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек. <...> Все пострадавшие доставлены в городскую больницу №2, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – уточняется в его публикации.

По словам Гладкова, повреждены 30 частных домов, а также 10 транспортных средств. Кроме того, взрыв спровоцировал пожар в двух местах.

Ранее 16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в частный жилой дом в Белгородской области.

В двух домах Белгорода произошел пожар, через некоторое время возгорания ликвидировали. Были выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных домов и в двух частных жилых домах, пострадал один хозяйственный субъект. Также повреждения получили восемь машин, уточнил Гладков.

