Мужчина пострадал после атаки ВСУ на поселок в Белгородской области

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ВСУ атаковали село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа с помощью дрона, в результате чего травмы получили местный житель, который в момент сброса взрывчатки был на улице. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"У мужчины закрытая черепно-мозговая травма и осколочные ранения лица и верхних конечностей. Бригадой скорой пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал глава региона.

По словам Гладкова, в домовладении повреждения получили хозпостройка и забор.

Губернатор добавил, что украинская армия с помощью беспилотника самолетного типа подвергла атаке Яковлевский городской округ. Дрон ударил по инфраструктурному объекту в районе поселка Томаровка. Гладков заявил, что никто не пострадал, однако произошло возгорание сухой травы на площади 400 "квадратов". В настоящий момент пожар потушен.

Днем 28 марта российская система ПВО уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа в Белгородском районе на подлете к городу. Гладков рассказал, что в результате атаки никто не пострадал.