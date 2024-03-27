Один человек пострадал после атаки БПЛА на Белгород

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина пострадала в результате удара украинского беспилотника по административному зданию в Белгороде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам главы Белгородской области, у пострадавшей зафиксировали осколочное непроникающее ранение груди и резаную рану руки. Ее привезли в городскую больницу № 2, где оказывают всю необходимую медпомощь.

Кроме того, Гладков уточнил, что из-за этого происшествия в здании были выбиты окна на третьем и четвертом этажах, а также посечен фасад.

"На месте работают все оперативные службы", – заключил он.

Ранее поселок Поляна Масловопристанского поселения в Белгородской области был обстрелян БПЛА со стороны ВСУ. В результате взрыва никто не пострадал, однако кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия загорелась. Очаг возгорания потушили, заключил Гладков.

Утром 27 марта стало известно, что средства ПВО России уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. По данным Минобороны РФ, атака была пресечена ночью.

