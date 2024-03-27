На подлете к Белгороду сбито 18 воздушных целей, пострадал человек

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО сбила 18 воздушных целей на подлете к городу, пострадал мужчина. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 18 воздушных целей на подлете к городу", – написал он.

Гладков сообщил, что согласно данным медицины катастроф, в результате атаки пострадал один мужчина. Он получил осколочные ранения, бригада скорой доставляет его в городскую больницу.

По словам губернатора, в поселке Дубовое после атаки были посечены окна в двух квартирах одного многоквартирного дома, также различные повреждения были выявлены в 9 частных домовладениях, кроме того, посечены 6 автомобилей. В селе Таврово повреждены два частных домовладения и два автомобиля а в селе Никольское была пробита кровля одного частного домовладения.

Вечером 26 марта в регионе объявляли ракетную опасность.

До этого, в ночь на 26 марта Гладков сообщил об уничтожении 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, в поселке Дубовое после атаки пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Кроме того, в поселке были зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домах.