В Белгородской области сбили 13 воздушных целей

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система ПВО сбила 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, пострадали двое человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 13 воздушных целей на подлете к городу", – написал глава Белгородской области.

Гладков сообщил, что в поселке Дубовое пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Он подчеркнул, что пострадавшие доставляются в городскую больницу Белгорода, им оказывается вся необходимая помощь.

По словам губернатора, после отражения атаки средствами ПВО, в поселке Дубовое были зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домах. Он уточнил, что в них были выбиты окна, посечены фасады, кровли и заборы.

Также Гладков обещал продолжить обход территории в светлое время суток и подчеркнул, что все оперативные и аварийные службы работают на местах.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе объявлялась ракетная опасность. Менее чем через час, она была отменена.