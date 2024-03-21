ВС РФ сбили украинский дрон над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали над Белгородской областью БПЛА самолетного типа Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Около 17:40 21 марта пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ", – сказано в сообщении.

Днем 21 марта силы ПВО РФ также сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа. По данным министерства, попытка атаки Вооруженных сил Украины ударить по объектам России была пресечена около 14:30 по московскому времени.

В этот же день утром российские силы также уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

