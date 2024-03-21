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21 марта, 15:41

Происшествия

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного министерства, попытка атаки Вооруженных сил Украины ударить по объектам России была пресечена около 14:30 по московскому времени.

Между тем в Минобороны страны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма. Атака была пресечена около 15:00.

Утром 21 марта российские силы также уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

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