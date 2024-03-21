21 марта, 15:41Происшествия
Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские системы ПВО сбили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного министерства, попытка атаки Вооруженных сил Украины ударить по объектам России была пресечена около 14:30 по московскому времени.
Между тем в Минобороны страны сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над территорией Крыма. Атака была пресечена около 15:00.
Утром 21 марта российские силы также уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.
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