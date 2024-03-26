26 марта, 04:22Происшествия
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщает МЧС Белгородской области в телеграм-канале.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – указано в сообщении.
Ракетная опасность объявлялась в регионе в ночь на 26 марта менее, чем на час.
Белгородская область в последнее время подвергается неоднократным обстрелам со стороны Украины. Так, 22 марта восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire были сбиты над Белгородской областью. В этот день жителей региона предупреждали о ракетной опасности.
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