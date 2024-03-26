Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность отменена в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщает МЧС Белгородской области в телеграм-канале.

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности", – указано в сообщении.

Ракетная опасность объявлялась в регионе в ночь на 26 марта менее, чем на час.

Белгородская область в последнее время подвергается неоднократным обстрелам со стороны Украины. Так, 22 марта восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire были сбиты над Белгородской областью. В этот день жителей региона предупреждали о ракетной опасности.