22 марта, 08:18Происшествия
Восемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ликвидировали над Белгородской областью. Министерство обороны РФ доложило о случившемся в своем официальном телеграм-канале.
В ведомстве уточнили, что попытка противника атаковать российскую территорию была пресечена около 07:30 по московскому времени.
"Дежурными средствами противовоздушной обороны восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – говорится в публикации.
Утром в пятницу, 22 марта, жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Граждан попросили не выходить из дома и не приближаться к окнам.
Днем ранее российские силы уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.
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