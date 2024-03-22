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22 марта, 08:18

Происшествия

Восемь реактивных снарядов Vampire уничтожены над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ликвидировали над Белгородской областью. Министерство обороны РФ доложило о случившемся в своем официальном телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что попытка противника атаковать российскую территорию была пресечена около 07:30 по московскому времени.

"Дежурными средствами противовоздушной обороны восемь реактивных снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью", – говорится в публикации.

Утром в пятницу, 22 марта, жителей Белгорода и Белгородского района предупредили о ракетной опасности. Граждан попросили не выходить из дома и не приближаться к окнам.

Днем ранее российские силы уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над регионом.

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