21 марта, 08:31Происшествия
ПВО сбила 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, попытка украинской стороны атаковать объекты России была пресечена в 08:00 по московскому времени.
Накануне два человека погибли после обстрела Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, еще два человека получили травмы.
В этот же день жертвой обстрела Белгорода стал один мужчина. Со слов Гладкова, погибший находился в машине, когда в нее прилетели осколки. Местный житель скончался на месте. Еще два человека пострадали, утончил глава региона. 20 марта ПВО РФ сбила 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.
Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву
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