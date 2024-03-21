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21 марта, 08:31

Происшествия

ПВО сбила 10 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка украинской стороны атаковать объекты России была пресечена в 08:00 по московскому времени.

Накануне два человека погибли после обстрела Грайворона Белгородской области со стороны ВСУ. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, еще два человека получили травмы.

В этот же день жертвой обстрела Белгорода стал один мужчина. Со слов Гладкова, погибший находился в машине, когда в нее прилетели осколки. Местный житель скончался на месте. Еще два человека пострадали, утончил глава региона. 20 марта ПВО РФ сбила 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.

Одного из пострадавших детей при обстреле Белгородского района переведут в Москву

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