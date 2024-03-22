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22 марта, 07:47

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: 123RF/nty

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

Местных жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

О сирене ракетной опасности также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами либо спуститься в укрытие.

21 марта силы ПВО РФ сбили над Белгородской областью два украинских беспилотника самолетного типа. Попытки Вооруженных сил Украины ударить по объектам России были пресечены около 14:30 и 17:40 по московскому времени.

В этот же день утром российские силы также уничтожили 10 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire над Белгородской областью.

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