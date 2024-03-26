Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – указано в сообщении.

22 марта восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ликвидировали над Белгородской областью. В этот день жителей региона предупреждали о ракетной опасности.

До этого, днем 20 марта системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.

