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03:27

Происшествия

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в ночь на 26 марта. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", – указано в сообщении.

22 марта восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ликвидировали над Белгородской областью. В этот день жителей региона предупреждали о ракетной опасности.

До этого, днем 20 марта системы противовоздушной обороны РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в небе над Белгородской областью.

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