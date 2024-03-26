26 марта, 23:53Происшествия
Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе вечером 26 марта. Об этом сообщает МЧС области в телеграм-канале.
"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность", – указано в сообщении.
В ведомстве призвали жителей оставаться по домам и не подходить к окнам.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 26 марта. По его словам, в поселке Дубовое после атаки пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Кроме того, в поселке были зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домах.
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