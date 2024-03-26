Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе вечером 26 марта. Об этом сообщает МЧС области в телеграм-канале.

"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность", – указано в сообщении.

В ведомстве призвали жителей оставаться по домам и не подходить к окнам.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом в ночь на 26 марта. По его словам, в поселке Дубовое после атаки пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Кроме того, в поселке были зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домах.