Гладков задался вопросом о целесообразности объявления ракетных тревог ночью

Фото: Министерство обороны РФ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков спросил у жителей региона, целесообразно ли, на их взгляд, включения сирен о ракетной угрозе в ночное время. Этот вопрос он поставил в своем телеграм-канале.

Поводом для этого послужило принятое минувшей ночью решение не объявлять воздушную тревогу, чтобы избежать паники среди населения.

"Сделано это было для того, чтобы кто-то после получения сигнала не выскочил на улицу, не сел в машину и не начал движение. Мы все понимаем, что нахождение на улице во время ракетного обстрела гораздо опаснее, чем находиться дома", – подчеркнул губернатор.

Он пообещал, что рассмотрит совместно с МЧС каждое обращение и скорректирует свои действия. Гладков добавил, что власти должны делать все, чтобы обезопасить жизнь и здоровье каждого. При этом, как он отметил, дополнительной паники вызывать своими действиями тоже не следует.

Губернатор напомнил, что ночь выдалась тревожной – пострадали два человека в Белгородском районе, им оказал медицинскую помощь. С утра власти начнут подомовой обход и приступят к восстановлению.

Гладков также рассказал, что Белгородская область начала получать гуманитарную помощь из Ханты-Мансийского автономного округа, Москвы, Ставропольского края и Тулы. Первую помощь, по его словам, передадут жителям Грайворонского округа.

Так, на выдачу силами региона уже сформировано 10 тысяч продовольственных наборов. Продукты питания, которые поступают из других субъектов РФ, распределят по пунктам временного размещения и муниципалитетам, где проживают грайворонцы. Гладков поблагодарил регионы за внимание и переживания.

Силы ПВО РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в ночь на 26 марта над Белгородской областью.

До этого Гладков сообщил об уничтожении 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, в поселке Дубовое после атаки пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения. Кроме того, в поселке были зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домах.