13 снарядов РСЗО Vampire уничтожено за ночь над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО РФ уничтожили 13 снарядов РСЗО Vampire в ночь на 26 марта над Белгородской областью. Об этом Минобороны России сообщает в телеграм-канале.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 13 реактивных снарядов были уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении 13 воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом. По его словам, в поселке Дубовое после атаки пострадали двое мужчин – у них закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.

Кроме того, в поселке были зафиксированы повреждения в 20 частных жилых домах.