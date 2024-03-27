Поселок Поляна Белгородской области подвергся атаке украинского БПЛА

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Поселок Поляна Масловопристанского поселения в Белгородской области был подвергнут обстрелу со стороны украинской армии, которая для атаки использовала БПЛА. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"В результате взрыва пострадавших нет, загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами еще до приезда оперативных служб", – написал он.

Утром 27 марта стало известно, что средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью. По данным Минобороны России, атака была пресечена ночью.

В свою очередь, Гладков подтвердил, что над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, которой удалось сбить 18 воздушных целей. В результате пострадал мужчина, он получил осколочные ранения.