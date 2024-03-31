Женщина погибла при обстреле белгородского села со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Мирная жительница погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Дунайка Белгородской области. Об этом написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, в момент обстрела женщина была на улице. От полученных травм она скончалась до приезда бригады скорой помощи. Гладков выразил соболезнования семье погибшей.

Ранее губернатор сообщил, что ПВО России сбила 10 воздушных целей в Белгородской области, однако из-за атаки ВСУ пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. У нее диагностировали ожог руки второй степени, бригада скорой помощи оказала медпомощь на месте, указал Гладков.

Также повреждения получили 18 частных домов, в двух из которых произошло возгорание, три автомобиля, линии электроснабжения и холодного водоснабжения, добавил губернатор.