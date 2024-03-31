Женщина пострадала в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

ПВО сбила 10 воздушных целей в Белгородской области, в результате атаки ВСУ пострадала женщина, в доме у которой произошел пожар. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков написал в своем телеграм-канале.

У женщины выявили ожог руки второй степени, бригадой скорой ей была оказана необходимая помощь на месте, уточнил он.

⠀

"В городе Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ выбиты окна в одной квартире многоквартирного дома, повреждены 18 частных жилых домовладений, в двух из которых произошло возгорание – пожарные расчеты оперативно их ликвидировали", – сообщил Гладков.

Повреждения получили в том числе три машины, а также линии электроснабжения и подачи холодного водоснабжения, добавил он. Кроме того, продолжил глава региона, в Белгородском районе после отражения воздушной атаки в поселке Майский различные разрушения зафиксировали в двух частных домовладениях.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО уничтожили 10 снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Попытка атаки Киева на объекты российской стороны была пересечена около 07:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве. В это время в Белгороде и Белгородском районе действовала ракетная опасность.