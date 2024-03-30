Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Угрозу ракетной опасности объявили в Грайворонском округе Белгородской области, сообщает ТАСС.

Местным жителям рекомендовали оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили второй за утро беспилотник над Белгородской областью. В Минобороны РФ сообщили, что попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли около 08:00.

До этого украинский дрон уничтожили в небе над Белгородской областью около 07:30.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школы приграничных муниципалитетов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа переводятся на дистанционное обучение в четвертой четверти.

Также стало известно, что белгородские власти разрешили работу закрытых ранее торговых центров, если они имеют кирпичную кладку, заклеены пленкой, а их персонал обучен оказанию первой медицинской помощи.

Территория Белгородской области регулярно попадает под обстрелы ВСУ. 29 марта ПВО в 10:00 уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над регионом. Кроме того, ночью в пятницу противовоздушная оборона сбила 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.