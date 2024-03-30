Украинский БПЛА уничтожен над Белгородской областью

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, очередную попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России пресекли 30 марта около 07:30.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школы приграничных муниципалитетов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа переводятся на дистанционное обучение в четвертой четверти.

Также стало известно, что белгородские власти разрешили работу закрытых ранее торговых центров, если они имеют кирпичную кладку, заклеены пленкой, а их персонал обучен оказанию первой медицинской помощи.

Территория Белгородской области регулярно попадает под обстрелы ВСУ. 29 марта ПВО в 10:00 уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над регионом. Кроме того, ночью в пятницу противовоздушная оборона сбила 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.