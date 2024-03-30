Ракетную опасность отменили в Грайворонском округе Белгородской области

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Ракетную опасность отменили на территории Грайворонского городского округа Белгородской области, сообщается в телеграм-канале регионального главка МЧС.

Сигнал тревоги объявили в 09:14, а через 23 минуты его отменили.

"Внимание! Грайворонский городской округ. Отбой ракетной опасности", – говорится в сообщении.

Ранее российские средства противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской областью. В Минобороны РФ сообщили, что первую попытку киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа пресекли около 07:30, а вторую – около 08:00.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что школы приграничных муниципалитетов Белгородской области, а также Белгорода и Яковлевского городского округа переводятся на дистанционное обучение в четвертой четверти.

Также стало известно, что белгородские власти разрешили работу закрытых ранее торговых центров, если они имеют кирпичную кладку, заклеены пленкой, а их персонал обучен оказанию первой медицинской помощи.

Территория Белгородской области регулярно попадает под обстрелы ВСУ. 29 марта ПВО в 10:00 уничтожила украинский БПЛА самолетного типа над регионом. Кроме того, ночью в пятницу противовоздушная оборона сбила 15 реактивных снарядов РСЗО RM-70 Vampire.