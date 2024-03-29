Число пострадавших при попадании дрона в дом в Белгороде увеличилось до трех

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число пострадавших при падении беспилотника самолетного типа на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до трех человек. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены", – сказал он.

До этого глава региона рассказывал, что в многоквартирный дом врезался беспилотный летательный аппарат. В результате один мужчина погиб, а его жена была госпитализирована с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами.

Второй пострадавший с осколочным ранением поясницы обратился в больницу сам. Повреждения получили окна и балконные остекления в пяти квартирах дома. Пострадал легковой автомобиль, который был припаркован возле подъезда дома.

Также в результате другой ночной атаки в Белгороде были повреждены 17 многоквартирных домов. Гладков подчеркивал, что система противовоздушной обороны сбила 15 воздушных целей на подлете к Белгороду.