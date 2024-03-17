16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в дом в Белгороде

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

16-летняя девушка погибла при попадании снаряда в частный жилой дом в Белгородской области. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

В Белгороде и районе сработала система ПВО. По словам главы региона, жилой дом, в который попал снаряд, воспламенился.

"Разговаривал с ее отцом на месте происшествия – папа в шоковом состоянии и тоже пострадал, у него закрытая черепно-мозговая травма, ожоги тела и отравление угарным газом. Бригадой скорой он доставлен в городскую больницу № 2 города Белгорода", – написал Гладков.

Кроме того, в двух частных жилых домах Белгорода произошел пожар, в настоящий момент возгорания ликвидированы, добавил глава региона. Были выбиты окна в нескольких квартирах трех многоквартирных домов и в двух частных жилых домах, пострадал один хозсубъект. Также повреждения получили восемь машин, сообщил Гладков.

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В Белгородском районе разрушения зафиксировали в поселке городского типа Разумном. Там в двух частных домовладениях повреждения получила кровля, а в поселке Дубовом в частном домовладении – теплица.

Утром 17 марта средства противовоздушной обороны уничтожили девять снарядов ВСУ реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire и три РСЗО "Ураган" над Белгородской областью. Атака была пресечена в 08:00 по московскому времени, уточнили в Минобороны РФ.

