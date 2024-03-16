В МИД сообщили, что Украина усилила террористические атаки из-за выборов президента РФ

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Украина увеличила количество террористических атак по гражданским объектам России из-за выборов президента РФ. Об этом сказано в заявлении МИД России, размещенном на сайте ведомства.

По информации пресс-службы, атаки киевского режима направлены на то, чтобы выпросить у Запада еще больше поставок вооружения и финансовой поддержки.

"Непрекращающиеся обстрелы ВСУ гражданской инфраструктуры нашей страны имеют целью срыв процесса волеизъявления мирного населения, запугивание людей и лишение их возможности проголосовать", – продолжили в министерстве.

В связи с этим ведомство осудило подобные атаки Киева и добавило, что все действия Украины, направленные на то, чтобы помешать выборам президента РФ, фиксируются и будут расследоваться, а их исполнители будут наказаны.

"Убеждены, что жители приграничных с Украиной российских регионов не поддадутся на провокации киевского режима, не испугаются прийти на избирательные участки и отдать свой голос", – заключили в министерстве.

Отметим, что последние два дня Украина осуществляет массированные обстрелы Белгородской области. Так, по информации Минобороны РФ от 16 марта, ПВО России ликвидировали 15 запущенных Вооруженными силами Украины снарядов РЗСО RM-70 Vampire над Белгородской областью.

После этой атаки на промышленном объекте произошло возгорание из-за падения обломков. Пожарные уже приступили к тушению огня. Однако губернатор региона сообщил о пострадавшем мужчине, который работал на этом предприятии. Он получил баротравму, поэтому врачи скорой доставили его в больницу.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые голосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

