Пожар начался на месте падения обломков от снарядов в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Возгорание произошло на промышленном объекте после падения обломков от снарядов Вооруженных сил Украины, которые были сбиты над территорией Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что пожарные уже приступили к тушению огня. Кроме того, Гладков заявил, что другой осколок от снаряда был обнаружен в огороде частного жилого дома. В связи с этим, как утверждает глава региона, от взрывной волны была повреждена теплица.

"В Белгородском районе выявлены различные повреждения в двух частных домовладениях и одном автомобиле. Также повреждена линия электропередач, временно без света остаются абоненты СНТ "Ромашка", – добавил губернатор Белгородской области.

При этом Гладков сообщил о пострадавшем мужчине, который работал на промышленном предприятии, куда упали обломки. Как уточнил глава региона, он получил баротравму, поэтому врачи скорой привезли его в городскую больницу №2 для оказания необходимой медпомощи.

"Оперативные и аварийные службы работают на месте. Подомовой обход продолжается. Информация уточняется", – заключил губернатор.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 15 запущенных Вооруженными силами Украины снарядов РЗСО RM-70 Vampire над Белгородской областью с помощью ПВО России. Атака была произведена 16 марта примерно в 17:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

