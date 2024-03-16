16 марта, 18:04Происшествия
ПВО России сбила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы противовоздушной обороны России ликвидировали 15 запущенных Вооруженными силами Украины снарядов РЗСО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом заявила пресс-служба Минобороны РФ.
Атака, по информации ведомства, была произведена 16 марта примерно в 17:00 по московскому времени.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня", – сказано в сообщении.
Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков объявил в Белгороде и Белгородском районе ракетную опасность. Он призывал жителей города не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет или кладовая).
До этого стало известно, что ВС РФотразили атаки и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в поселков Сподарюшино и Козинка Белгородской области.
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