Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы отразили атаки и пресекли попытки проникновения украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) в направлении населенных пунктов Сподарюшино и Козинка Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Попытка прорыва ДРГ украинских националистов сорвана подразделениями Вооруженных сил Российской Федерации совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России", – заявили в оборонном ведомстве.

Там же добавили, что украинская армия потеряла порядка 30 бойцов, три танка, две боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО Vampire и боевую машину РСЗО "Град".

С 12 по 15 марта ВС РФ совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ отразили все попытки прорыва украинских войск в Белгородскую и Курскую области. Российские силы ликвидировали свыше 550 военных ВСУ, 16 танков, 19 бронемашин, включая 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей.

Кроме того, Минобороны РФ сообщило, что российская армия совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта пресекла попытку попадания группы диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области. В украинскую группировку входили наемники и боевики сил специальных операций (ССО).

По данным МО, диверсанты попытались попасть в регион через село Козинка. Боевики перемещались на двух вертолетах Ми-8, около 16:30 по московскому времени они высадились в количестве до 30 человек.

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