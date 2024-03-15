ВС РФ отразили все попытки прорыва ВСУ в Белгородскую и Курскую области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ РФ отразили все попытки прорыва украинских войск в Белгородскую и Курскую области с 12 по 15 марта, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В результате ударов авиации и огня артиллерии были ликвидированы свыше 550 военных ВСУ, 16 танков, 19 бронемашин, включая 11 БМП Bradley производства США и 15 автомобилей, уточнили в ведомстве.

Незадолго до этого Минобороны РФ сообщило, что российская армия совместно с пограничными органами ФСБ России 14 марта пресекла попытку попадания группы диверсантов ВСУ на территорию Белгородской области. В украинскую группировку входили наемники и боевики сил специальных операций (ССО).

По данным МО, диверсанты попытались попасть в регион через село Козинка. Боевики перемещались на двух вертолетах Ми-8, около 16:30 по московскому времени они высадились в количестве до 30 человек.

Ранее стало известно, что подразделения Росгвардии также принимали участие в отражении нападения украинских диверсантов у поселка Теткино Курской области. В службе сообщили, что бойцы вели бой совместно с военнослужащими вооруженных сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России.

ВС РФ уничтожили украинские укрепрайоны у трех поселков на донецком направлении