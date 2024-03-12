В МО РФ подтвердили попытку ВСУ прорвать госграницу в Белгородской и Курской областях

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Вооруженные силы России совместно с ФСБ сорвали попытку Украины осуществить прорыв на приграничную территорию РФ в Белгородской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Соответствующая попытка киевского режима попасть на территорию России была предпринята 12 марта примерно в 03:00 сразу на трех направлениях – в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Для этого, как уточнили в министерстве, сначала украинские формирования обстреляли гражданские объекты, а после – попытались проникнуть в российские регионы с помощью танков и боевых бронемашин. Однако ВС РФ с помощью авиации, ракетных войск и артиллерии отразили все атаки противника, добавили в ведомстве.

Благодаря активным действиям подразделений прикрытия госграницы Западного военного округа и пограничников Вооруженные силы Украины были отброшены от границ России.

"На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки – три танка и бронетранспортер, а в районе Сподарюшино – два танка", – подчеркнули в министерстве.

Также в пресс-службе сообщили, что 12 марта примерно с 08:00 до 08:25 были отбиты четыре атаки украинских диверсионно-разведывательных групп, которые хотели попасть на приграничную территорию России в районе населенного пункта Теткино Курской области. В результате, как заявили в ведомстве, противник был отброшен, понеся серьезные потери.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Теткине попыталась прорваться украинская ДРГ. Как он утверждал, произошел стрелковый бой, однако никакого прорыва не произошло.

При этом появилась информация, что населенный пункт Шебекино Белгородской области обстреляли, в результате чего пострадали двое граждан. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, один из снарядов упал возле гаражного комплекса на территории промышленного предприятия.

Так, один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости. Другая пострадавшая также получила ранения, которые обработали на месте, поэтому госпитализация ей не потребовалась.



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