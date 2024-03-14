Росгвардия вместе с ВС РФ отражают нападение украинских ДРГ в Курской области

Фото: телеграм-канал "Росгвардия"

Подразделения Росгвардии принимают участие в отражении нападения украинских ДРГ у поселка Теткино Курской области. Об этом сообщается в телеграм-канале службы.

"Росгвардейцы ведут бой совместно с военнослужащими вооруженных сил и сотрудниками пограничного управления ФСБ России", – следует из сообщения.

14 марта губернатор региона Роман Старовойт сообщил, что диверсанты ВСУ все еще пытаются прорваться на территорию Курской области в районе поселка Теткино. С его слов, российская армия совместно с пограничной службой ФСБ не позволяют им этого сделать.

Глава региона призвал игнорировать угрозы и вбросы ЦИПсО, а также не распространять непроверенную информацию.

Накануне сообщалось, что бойцы Росгвардии в ночь на 12 марта нейтрализовали 30 военных Вооруженных сил Украины. Боевики хотели проникнуть на территорию Белгородской области.