МО РФ сообщило о потерях ВСУ при попытке прорыва госграницы России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины, которые пытались прорваться через госграницу России в Белгородскую и Курскую области, потеряли 250 военных, 7 танков и 7 американских боевых машин пехоты Bradley. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Сорвана попытка ВСУ осуществить прорыв на приграничную территорию Российской Федерации в Белгородской и Курской областях", – сказано в сообщении.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что противник потерял во время отбрасывания от госграницы РФ еще два бронетранспортера, четыре автомобиля, гаубицу М777 американского производства, два орудия Д-20, гаубицу Д-30, а также самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и "Нона".

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВС России вместе с ФСБ сорвали попытку Украины осуществить прорыв на территорию РФ в Белгородской и Курской областях. В ведомстве уточнили, что это произошло 12 марта примерно в 03:00 сразу на трех направлениях – в районах населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

Спустя время в ведомстве уточнили, что при попытке прорыва на территорию РФ украинская армия потеряла 234 человека, 7 танков, 3 БМП Bradley американского производства, 2 БТР, 4 пикапа, 2 автомобиля и инженерную машину.



Новости регионов: военные РФ уничтожили украинскую пусковую установку РСЗО HIMARS