Старовойт предупредил о попытках ДРГ проникнуть в Курскую область

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские ДРГ до сих пор пытаются прорваться на территорию Курской области в районе поселка Теткино, однако Вооруженные силы России совместно с пограничной службой ФСБ России не позволяют им этого сделать. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

"В реальном бою у врага ничего не выходит, а в информационной борьбе отпор им должен дать каждый из нас. Игнорируйте угрозы и вбросы ЦИПсО, не распространяйте непроверенную информацию", – призвал граждан глава Курской области.

Также Старовойт попросил жителей региона сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных людей или БПЛА, а также неизвестных оставленных предметов сообщать информацию по номеру 112.

Ранее Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 14 марта дежурные средства ПВО РФ перехватили и уничтожили в общей сложности 14 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями. В ведомстве уточнили, что 11 дронов ВСУ были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся 3 беспилотника – над Курской областью.

До этого Старовойт предупреждал жителей региона об опасности атаки беспилотников, которая была объявлена на всей территории Курской области. Тогда он уточнял, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки.

