Средства ПВО сбили ночью 14 украинских БПЛА над Курской и Белгородской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В ночь на 14 марта дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в общей сложности 14 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что 11 дронов ВСУ были сбиты над Белгородской областью, оставшиеся 3 беспилотника – над Курской областью.

При помощи этих БПЛА Украина попыталась совершить террористические атаки по объектам на территории России.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уже сообщал об атаке украинских беспилотников на Белгород. В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое позже было оперативно потушено пожарными расчетами.

Кроме того, были выбиты окна в одном из частных домов. Тем не менее при атаке дронов никто не пострадал, подчеркнул Гладков.

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