Беспилотники ВСУ атаковали Белгород

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Белгород подвергся атаке украинских беспилотников самолетного типа. В результате произошедшего никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание сухой травы, которое позже было оперативно потушено пожарными расчетами. Кроме того, при атаке дронов были выбиты окна в одном из частных домов.

Губернатор добавил, что в настоящее время подворовой обход территории продолжается.

В ночь на 14 марта атаке украинских беспилотников также подвергся поселок Прохоровка Белгородской области. По словам Гладкова, дроны совершили падение с последующей детонацией.

До этого в региональном управлении МЧС назвали фейком сообщения о якобы предстоящей эвакуации жителей Белгородской области. В ведомстве призвали доверять только официальной информации от властей.

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