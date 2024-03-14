В МЧС опровергли сообщения об эвакуации жителей Белгородской области

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В МЧС назвали фейком сообщения о якобы предстоящей эвакуации жителей Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального управления ведомства.

"Жители региона сообщают о том, что им с неизвестных номеров поступают звонки, в ходе которых лица, представляющиеся сотрудниками МЧС, оповещают о якобы предстоящей эвакуации", – говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве подчеркнули, что данная информация не соответствует действительности. МЧС призвало местных жителей доверять только той информации, которая размещена на официальных ресурсах федеральных и региональных органов власти.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска за прошедшие сутки нанесли удары по региону около 320 раз.

Он подчеркнул, что для своих атак ВСУ использовали порядка 27 беспилотников. Под ударами оказались 16 городских округов и районов области, а также сам Белгород.

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