14 марта, 03:43Происшествия
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Фото: 123RF/porpeller
Опасность атаки беспилотников была объявлена на всей территории Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
Глава области добавил, что силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) приведены в готовность для отражения возможной атаки БПЛА.
В ночь на 13 марта российские силы ПВО уже ликвидировали несколько украинских беспилотников на территории Курской области.
По данным Минобороны РФ, всего системы противовоздушной обороны уничтожили за ночь и утро 13 марта 58 украинских беспилотников над российскими регионами. Из них восемь дронов были сбиты над Курской областью.
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