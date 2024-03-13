13 марта, 04:10Происшествия
Два украинских беспилотника сбили над Курском
Фото: Министерство обороны РФ
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.
"В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!" – написал глава области.
Ранее силы ПВО обнаружили и ликвидировали беспилотник в Воронежской области. По предварительным данным губернатора региона Александра Гусева, в результате произошедшего последствий на земле нет.
На данный момент в Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников. Кроме того, угроза ракетной опасности действует в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.
Новости регионов: беспилотник ВСУ врезался в стену магазина в Белгороде
Читайте также
- ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ, где находились высокопоставленные офицеры
- ВСУ потеряли 234 человека, 7 танков и 3 БМП при попытке вторжения на территорию РФ