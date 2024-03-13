Два украинских беспилотника сбили над Курском

Фото: Министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над Курском. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"В небе над Курском работает ПВО. Сбито два украинских БПЛА. Спасибо нашим защитникам!" – написал глава области.

Ранее силы ПВО обнаружили и ликвидировали беспилотник в Воронежской области. По предварительным данным губернатора региона Александра Гусева, в результате произошедшего последствий на земле нет.

На данный момент в Воронежской области продолжает действовать режим опасности атаки беспилотников. Кроме того, угроза ракетной опасности действует в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.

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