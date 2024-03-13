Средства ПВО ликвидировали беспилотник над Воронежской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и ликвидировали беспилотник в Воронежской области. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

Предварительно, в результате произошедшего последствий на земле нет. Гусев подчеркнул, что режим опасности атаки беспилотниками сохраняется.

Соответствующий режим был объявлен на всей территории Воронежской области в ночь на 13 марта. Гусев призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области либо от МЧС России.

Кроме того, режим ракетной опасности продолжает действовать в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области.