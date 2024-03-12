12 марта, 19:43Происшествия
Житель Брянской области погиб после подрыва на мине
Фото: ТАСС/Дмитрий Ягодкин
Местный житель подорвался на мине возле поселка Уборки Климовского района Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, житель вошел в запрещенную зону, несмотря на указатели о минной опасности. Из-за подрыва он скончался, сейчас на месте трагедии работают оперативные службы.
"Прошу проявлять бдительность и не посещать в приграничных населенных пунктах запрещенные территории, где установлены знаки, предупреждающие о минной опасности", – написал Богомаз.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО смогли уничтожить беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брасовского района Брянской области. Из-за инцидента, произошедшего 12 марта, никто не пострадал.
Позже глава региона предупредил жителей области о проведении профилактических мероприятий по предупреждению террористических актов. Он попросил горожан отнестись с пониманием к ситуации и соблюдать спокойствие.
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