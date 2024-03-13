Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

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На территории Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников. Со стороны Украины к региону приближаются несколько БПЛА. Силы противовоздушной обороны готовы, сообщил в своем телеграм-канале губернатор области Александр Гусев.

Глава региона призвал местных жителей следить за дальнейшими оповещениями от правительства области либо от МЧС России.

"Будьте готовы быстро перейти в комнату без окон, а если вы на улице – в здание, парковку, подземный переход", – добавил Гусев.

Ранее режим ракетной опасности объявили в Губкинском и Старооскольском городских округах Белгородской области. Местных жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

В ночь на 12 марта над территорией РФ перехватили и уничтожили около 25 украинских БПЛА самолетного типа. В частности, над Курской областью были сбиты 11 воздушных целей, а над Белгородской – 7.

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