Десять человек пострадали из-за обстрелов Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Десять мирных жителей получили ранения из-за обстрелов Белгородской области, шесть из них находятся в больницах. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале, подводя итоги сегодняшнего дня.

По его словам, украинская сторона распространила "огромный объем лживой информации". Он подчеркнул, что ВСУ нет на территории населенных пунктов Белгородской области. Гладков добавил, что 12 марта погиб участник местной территориальной самообороны.

"Это один из тех людей, которыми мы гордимся. Мы сделаем все, чтобы память о нем навсегда осталась в наших сердцах", – написал он.

Говоря о разрушениях, губернатор отметил, что подомовой обход пока не проведен в полном объеме, работы продолжаются. В некоторых местах происходят замеры, закрывается тепловой контур по временной схеме, уточнил он. По его словам, во многом уже сформирован навык, который позволит в ближайшее время все восстановить.

Гладков подчеркнул, что события 12 марта показали, что нужно принять временные меры для обеспечения безопасности детей. Поэтому с 13 по 15 марта в школах и колледжах в Белгородском, Волоконовском, Борисовском, Краснояружском районах, Грайворонском, Шебекинском, Яковлевском, Валуйском городских округах и в городе Белгороде объявлены дни самоподготовки.

Подобный формат будет рекомендован местным вузам. Детские сады будут работать в режиме дежурных групп. Глава региона выразил надежду, что с понедельника, 18 марта, вернется та форма обучения, которая была до сегодняшнего дня.

Гладков напомнил, что в случае объявления ракетной опасности автобус должен остановиться и высадить пассажиров у ближайшего укрытия, но сегодня регион впервые столкнулся с тем, что ракетная опасность длилась продолжительное время.

Сейчас вместе с МЧС отрабатывается новый регламент, который, с точки зрения местных властей, позволит сократить время действия сигнала ракетной опасности без ущерба безопасности жителей. Регламент будут внедрять уже с сегодняшнего дня, заключил губернатор.

Ранее днем беспилотник ВСУ врезался в здание мэрии Белгорода. Тогда сообщалось, что травмы получили два человека.

Затем украинский БПЛА упал на крышу торгового центра в районе железнодорожного вокзала в Белгороде. В результате произошедшего повреждения получил легковой автомобиль.

Вечером на территории всей Белгородской области был объявлен сигнал ракетной опасности. Через некоторое время его отменили.

Четырех пострадавших при обстреле Белгорода доставили в Москву