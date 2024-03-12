Дрон ВСУ врезался в здание мэрии в Белгороде, двое пострадали

Фото: телеграм-канал "ДЕМИДОВ"

Украинский беспилотник врезался в здание администрации Белгорода, в результате чего травмы получили два человека. Об этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

"Есть двое пострадавших: одна женщина получила осколочные ранения, вторая – контузию. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал глава региона.

Он добавил, что в здании произошел взрыв, который выбил окна, также был посечен фасад. На территории происшествия работают оперативные службы, заключил Гладков.



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Между тем стало известно, что ВСУ атаковали с помощью беспилотника торговый объект в Белгороде. В результате этого никто не пострадал, уточнил Гладков. По его словам, дрон врезался в стену магазина, взрыв в здании выбил окна.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что украинская сторона продолжает проводить террористическую деятельность. Однако, продолжил он, Вооруженные силы России постоянно находятся начеку.