ФСБ с 10 марта пресекла несколько попыток ВСУ попасть в Белгородскую и Курскую области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силовики с 10 марта пресекли несколько попыток диверсантов ВСУ проникнуть в Белгородскую и Курскую области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Уничтожено свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в ФСБ назвали ложной появившуюся в соцсетях информацию о заходе украинских военных в приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Теткине попыталась прорваться украинская ДРГ. С его слов, произошел стрелковый бой, однако никакого прорыва не произошло.

Между тем стало известно, что число пострадавших при обстреле Шебекина Белгородской области увеличилось до двух. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, один из снарядов рухнул недалеко от гаражного комплекса на территории промышленного предприятия. В итоге один мужчина получил осколочные ранения брюшной полости.

Второй пострадавшей является местная жительница. Гладков рассказал, что ее ранения обработали на месте, госпитализация не потребовалась.